Union in der Pflicht FDP-Fraktionschef Dürr fordert Aufarbeitung der Corona-Maßnahmen

Der Vorstand der Deutschen Stiftung Patientenschutz, Eugen Brysch, mahnte, dass weitere Diskussionen das Verfahren nur unnötig verzögerten. Es gelte nun, einen Antrag auf die Einsetzung einer Enquete-Kommission in den Bundestag einzubringen - die Mehrheit im Parlament sei da, sagte er der Deutschen Presse-Agentur. „Schließlich endet die Legislaturperiode im nächsten Jahr“, sagte Brysch mit Blick auf die Bundestagswahl 2025. „Denn niemals mehr dürfen sich die Fehler in der stationären Altenpflege wiederholen. Hier war die Sterblichkeitsrate am höchsten.“ Sich mit den Fakten auseinanderzusetzen, helfe, die Spaltung zu Gesellschaft zu überwinden. „Denn Schweigen ist toxisch.“