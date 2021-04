Guido Westerwelle war von 2001 bis 2011 Bundesvorsitzender sowie Fraktionsvorsitzender der FDP. Von 2009 bis 2013 war er zudem Außenminister und als solcher vom Amtsantritt an bis zum Mai 2011 auch Vizekanzler. Westerwelle wurde 1961 in Bad Honnef geboren und starb 2016 an den Folgen einer Leukämie-Erkrankung. Er lebte offen homosexuell und gründete 2013 eine nach ihm benannte Stiftung, deren Ziel es ist, Demokratie in Schwellenländern zu stärken und Existenzgründer zu unterstützen.