„War ein Fehler“ : FDP-Chef Lindner entschuldigt sich im Bundestag für Thüringen-Debakel

Berlin Acht Tage nach der Wahl von Thomas Kemmerich zum thüringischen Ministerpräsidenten hat sich FDP-Chef Christian Lindner im Bundestag einsichtig gezeigt. Er entschuldigte sich für das Debakel.

FDP-Chef Christian Lindner hat sich im Bundestag für die Vorgänge rund um die Ministerpräsidentenwahl des Liberalen Thomas Kemmerich in Thüringen entschuldigt. Die FDP sei beschämt, weil sie der AfD ermöglicht habe, die FDP und darüber hinaus die Demokratie zu verhöhnen, sagte Lindner am Donnerstag in einer aktuellen Stunde zur Wahl Kemmerichs. "Dafür entschuldige ich mich namens der Freien Demokraten", sagte Lindner.