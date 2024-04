Medienbericht FDP-Chef in NRW fordert Option ohne Grüne für Bundestagswahl

NRW-FDP-Chef Höne argumentierte, die Arbeit in der Ampel-Koalition zeige, „dass die FDP in wesentlichen Fragen diametral zu den Grünen steht, gerade in Krisenzeiten“. Er sagte auch, ein Festhalten an der Ampel um jeden Preis könne keine Option sein. Es gebe aus guten historischen Gründen hohe Hürden für Neuwahlen in Deutschland, „aber man muss zu jedem Zeitpunkt in einer Koalition in der Lage sein, aufzustehen und aus inhaltlichen Gründen zu sagen: bis hierhin und nicht weiter“. Solche inhaltlichen Gründe könnten „zu jedem Zeitpunkt vor den Bundestagswahlen im Herbst 2025 vorliegen“.