Vor Werkstattgespräch : FDP-Chef Lindner wettert gegen allgemeine Dienstpflicht

Berlin Am Donnerstag findet ein Werkstattgespräch der CDU zur allgemeinen Dienstpflicht statt, die die Gemeinschaft stärken soll. Christian Lindner kritisiert die Dienstpflicht: Ein ganzes Lebensjahr junger Menschen werde verstaatlicht.

In der CDU-Zentrale befassen sich am Donnerstag (09.30 Uhr) Experten in einem sogenannten Werkstattgespräch mit einer allgemeinen Dienstpflicht. Jugendliche sollen nach ihrer Schulzeit für ein Jahr verpflichtet werden, eine Tätigkeit in einem gesellschaftlich relevanten Bereich zu übernehmen. Als Generalsekretärin hatte CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer einen solchen Dienst ins Gespräch gebracht.