Interview mit dem FDP-Chef : „Alles ist besser als die weitere Lähmung des Landes“

FDP-Chef Christian Lindner setzt bei Aktien auf fleischlose Burger und in Berlin auf ein Ende der großen Koalition. Danach seien Neuwahlen genau so möglich wie eine Minderheitsregierung oder ein Jamaika-Neuanlauf.

Lindner Das hat der Kollege Habeck geschrieben, ja. Ich träume von einem Land, in dem es Wahlfreiheit gibt. Wir können Selbstbestimmung und Wohlstand mit Klimaschutz verbinden, wenn wir einfallsreich sind. Ich selbst konsumiere Fleisch bewusster. Und ich bin zum Beispiel glücklicher Aktionär von „Beyond Meat“, einem US-Startup, das fleischlose Burger anbietet. Aber das kann man niemandem vorschreiben. Vegetarier und Liebhaber von Fleisch sollten wechselseitig tolerant sein.

Lindner Schön wär’s. Es ist Interesse am Pioniergeist.

Lindner Die Große Koalition ist am Ende. Von Neuwahlen über eine Minderheitsregierung bis zu Koalitionen gibt es Optionen. Darüber zu entscheiden, liegt nicht bei uns. Wir sind zur Übernahme von Verantwortung bereit, wenn die Bedingungen stimmen. Dazu gehören Stärkung der Wirtschaftskraft durch die Abschaffung der Solidaritätszuschlags, eine Bildungsoffensive, Tempo für Digitalisierung, ein funktionierendes Einwanderungsgesetz. Das haben wir immer gesagt. Unsere Bereitschaft hat Aktualität gewonnen. Die SPD wirkt nicht mehr regierungsfähig.

FDP-Parteitag in Berlin

Die SPD ist zweifelsohne in einer historischen Krise. Ihre Minister erledigen aber bisher ihren Job...

Woran liegt es, dass Sie so wenig von der Schwäche der SPD und der Union profitieren?

Lindner Erstens profitieren die Grünen von der Schwäche der SPD. Zweitens werfen uns selbst unzufriedene Unionswähler das Nein zu Jamaika vor. Dabei war die Bereitschaft der Union, den Grünen zu viele Positionen zu opfern, ja der Grund für das Ende der Sondierungen. Und drittens geht es momentan fast nur um Klimaschutz, obwohl es noch anderes gäbe, das wichtig ist. Wir als FDP müssen an unserem Profil in der Klimapolitik noch arbeiten. Dummerweise habe ich selbst es durch leicht verdrehbare Worte unseren Gegnern erleichtert, die FDP in eine falsche Ecke zu rücken.