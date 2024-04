FDP-Bundesparteitag in Berlin Jetzt müssen Christian Lindner und die FDP liefern

Die FDP hat richtig erkannt, dass die deutsche Politik mehr tun muss zur Steigerung des Wirtschaftswachstums. Denn Ökonomen haben ausgerechnet, dass die deutsche Wirtschaft nur noch in der Lage ist, im Jahresdurchschnitt um ein halbes Prozent zu expandieren – das ist zu wenig, um den Wohlstand zu erhalten, den Weg in die Klimaneutralität, Investitionen in Bildung und Infrastruktur, hohe Sozialausgaben, Herausforderungen bei innerer und äußerer Sicherheit zu finanzieren. In der Wachstumsschwäche sieht FDP-Chef Christian Lindner eine Chance für die Liberalen, weil er jetzt - besser spät als nie - seine Partei als Antreiber innerhalb der Ampel profilieren will. Die Delegierten auf dem Berliner Parteitag am Samstag sind dankbar für diesen Aufschlag: Sie applaudieren Lindners Wirtschaftswende-Rede vier Minuten lang.