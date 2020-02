Von Vandalismus bis Drohungen : FDP beklagt nach Wahl in Thüringen Übergriffe in ganz Deutschland

FDP beklagt nach Wahl in Thüringen Übergriffe in ganz Deutschland

Berlin Mit der Wahl von Thomas Kemmerich zum Minsterpräsidenten in Thüringen hat die FDP eine Menge Kritik auf sich gezogen. Doch dabei blieb es in vielen Fällen nicht. Die Partei beklagt Anfeindungen.

Nach der Ministerpräsidenten-Wahl in Thüringen sehen sich Vertreter der FDP nach Angaben der Bundespartei zahlreichen Anfeindungen ausgesetzt. „Es hat Vandalismus gegen Einrichtungen, Bedrohungen und Übergriffe im gesamten Bundesgebiet gegeben“, teilte die FDP-Zentrale in Berlin auf Anfrage des „Tagesspiegel“ mit. So habe etwa die FDP-Politikerin Karoline Preisler in Mecklenburg-Vorpommern nach einem Angriff mit Feuerwerkskörpern zusammen mit ihrer Tochter fliehen müssen.