FDP-Mitgliederbefragung läuft „Soll die FDP die Koalition mit SPD und Grünen beenden?“

Die FDP hatte bundesweit zum Jahreswechsel 2022/23 nach eigenen Angaben 76.100 Mitglieder. Für die Einleitung einer Mitgliederbefragung sind nach FDP-Satzung entweder ein Beschluss des Bundesparteitags oder des Bundesvorstands oder auf Antrag der Vorstände oder Parteitage von zwei Landesverbänden oder 20 Kreisverbänden oder von 500 Mitgliedern der FDP erforderlich. In dem Fall haben die Ampel-Kritiker in der Partei die notwendigen 500 Unterschriften von Mitgliedern zusammengetragen. In der Satzung der FDP heißt es aber auch: „Die Organe der Partei sind in ihrer Willensbildung nicht an das Ergebnis der Mitgliederbefragung gebunden.“