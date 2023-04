Union sieht „Arbeitsverweigerung“ Ist die Ampel-Koalition faul?

An den Sitzungstagen des Bundestags kann die Koalition am Mittwoch zwei, am Donnerstag neun und am Freitag vier Tagesordnungspunkte besetzen. Ihren Vorwurf untermauert die Union auch mit der Statistik: Gerade seit Anfang des Jahres würden viele dieser Slots nicht genutzt, die Koalition lasse Tagesordnungspunkte einfach verfallen, heißt es. Nicht einmal mit Anträgen werde versucht, die Leere aufzufangen, lautet ein weiterer Vorwurf. So ergebe eine Auswertung der Bundestagsverwaltung, dass die Ampel in dieser Legislaturperiode bislang nur 23 gemeinsame Anträge gestellt habe. Demgegenüber hätten CDU/CSU 157, die AfD 195 und die Linke 112 Anträge eingebracht. Auch habe es bisher nur 46 Gesetzesinitiativen gegeben, 45 aber aus der Opposition. „Selbst auf gemeinsame Aktuelle Stunden scheint man sich nicht mehr verständigen zu können. Die Ampel hat in diesem Jahr noch keine beantragt“, wird in der Union geätzt.