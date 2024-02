Hätten Sie ihn erkannt? Markus Söder geht als Bismarck

Bismarck sei zudem ein starker, durchsetzungsfähiger Staatsmann gewesen. „Er hat eine Bündnispolitik betrieben, die am Ende dazu geführt hat, dass Deutschland nicht isoliert war“, gibt sich auch Söder staatstragend. Dabei war der CSU-Chef in früheren Jahren noch in ganz anderen Kostümen zur Fränkischen Fastnacht erschienen. Etwa als Schauspiel-Schönheit Marilyn Monroe oder als Gandalf, die Figur aus „Herr der Ringe“. Weniger ausgefallen war dagegen bereits die Verkleidung Söders im vorigen Jahr, als der Ministerpräsident als Stammesältester zur Fastnacht erschien, und der ein oder andere zunächst über die Bedeutung des Kostüms rätseln musste.