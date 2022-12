Untypische Arbeitszeiten: Weihnachten im Einsatz Fast ein Fünftel aller Beschäftigten arbeitet auch an den Wochenenden

Exklusiv | Berlin · An den Weihnachtstagen ruht für die meisten Menschen die Arbeit. Das gilt jedoch nicht für fast ein Fünftel aller Beschäftigten: Sie arbeiten auch am Wochenende. Und mehr als zehn Prozent sind auch an Sonn- und Feiertagen, nachts oder spät abends noch im Dienst, wie aus einem Regierungspapier hervorgeht.

23.12.2022, 17:38 Uhr

Angestellt beim Weihnachtsmann: Nicht nur Knecht Ruprecht ist an diesem Wochenende im Einsatz. Foto: dpa/Gerald Matzka

Von Birgit Marschall Korrespondentin im Berliner Parlamentsbüro