Freiwilligendienst : Ärger um neuen Freiwilligendienst

Familienministerin Franziska Giffey. Foto: AP/Markus Schreiber

Berlin Das Familienministerium braucht eine Milliarde Euro für die geplante Weiterentwicklung des Bundesfreiwilligendienst und sieht sich durch das Finanzministerium bei weniger als 300 Millionen Euro ausgebremst.

Das Bundesfamilienministerium von Franziska Giffey befürchtet ein Scheitern der Pläne für ein Jugendfreiwilligenjahr als Gegenmodell zu einer in der Union diskutierten Dienstpflicht, weil das Finanzministerium auf die Bremse tritt. „Ich kann Ihnen nur zustimmen, dass ohne verlässliche Haushaltsplanung die Grundlage für eine bedarfsgerechte Weiterentwicklung der Freiwilligendienste fehlt“, heißt es in einem Brief des Parlamentarischen Staatssekretärs Stefan Zierke (SPD) an einen SPD-Bundestagsabgeordneten. Der Brief liegt unserer Redaktion vor.

Giffey braucht nach eigenen Angaben eine Milliarde Euro pro Jahr. Nach einer ersten Erhöhung der Fördergelder 2019 um 65 Millionen Euro werden diese laut Finanzplanung bis 2021 aber wieder auf 263 Millionen Euro und damit auf den Stand von 2018 zurückfallen.

Das von Giffeys Parteikollegen Olaf Scholz geführte Finanzministerium habe die Zustimmung zur nötigen Erhöhung der Fördermittel „vom Nachweis einer dauerhaften Finanzierbarkeit auch in den Folgejahren abhängig gemacht“, schreibt Zierke. Die Verteilungsspielräume würden aber durch die abgeschwächte Wirtschaftsentwicklung enger. Damit gebe es keine „mehrjährig verstetigte Finanzplanung“.

Giffey hatte bei der Vorstellung ihres Konzepts im vorigen Dezember erklärt, dass alle junge Menschen, die sich freiwillig für das Land engagierten, monatlich 402 Euro und einen 25-Euro-Zuschuss zur Fahrkarte für den öffentlichen Nahverkehr bekommen sollen – zuzüglich der Sozialversicherungsbeiträge.

Das Bundesfinanzministerium schob Giffey die Verantwortung für die Finanzierung zu und erklärte auf Anfrage: „Im Rahmen des Haushaltsaufstellungsverfahrens kommt es den Fachressorts zu, im Rahmen ihrer Prioritätensetzung finanzielle Mittel für die aus ihrer Sicht zu erfüllenden Aufgaben in ihrem Programmbereich in angemessener Höhe vorzusehen.“ Ein Sprecher des Familienministeriums erklärte grundsätzlich: „Ministerin Giffey ist jederzeit bereit, konkrete Gespräche über die Umsetzung des Konzepts in der Koalition zu führen.“

Giffey hatte mit ihrem Konzept auf einen Vorstoß von CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer reagiert, die in einem allgemeinen Pflichtdienst für Männer und Frauen Potenzial für größeren Zusammenhalt in der Gesellschaft sieht. Im Familienministerium heißt es, die Gesellschaft lebe von Menschen, die sich freiwillig einbringen. „Junge Menschen sollten aber aus Überzeugung freiwillig tätig werden und nicht aus Zwang.“ Giffeys Ziel ist ein Rechtsanspruch auf Bundesförderung für alle Schulabgänger, die ein Jugendfreiwilligenjahr leisten wollen. Derzeit leisten rund 80.000 der 800.000 Schulabgänger einen Freiwilligendienst. Giffey sieht ein Potenzial von 120.000 Bewerbern.

Gegen eine Dienstpflicht gibt es erhebliche verfassungsrechtliche und völkerrechtliche Bedenken, weil damit in die persönlichen Freiheitsrechte der Bürger eingegriffen würde. Unter Kanzlerin Angela Merkel (CDU) wurde die Wehrpflicht abgeschafft. Im vorigen Jahr hatte sie einen Rechtsanspruch für junge Menschen auf Förderung eines Freiwilligenjahres unterstützt, weil es mehr Bewerber als Fördermittel gab.

Deutschland wäre das einzige Land in der EU, das einen sozialen Pflichtdienst für Frauen und Männer einführen würde. Außerhalb der EU gibt es nach Erkenntnissen des Wissenschaftlichen Dienstes des Bundestags eine Dienstpflicht nur in Ghana und in Nigeria. Dabei handelt es sich um eine Dienstpflicht für Absolventen höherer Schulen, die den Dienst in sozialen, kommunalen oder privaten Einrichtungen im Sinne einer zivilen Verantwortung für das Land ableisten müssen

(kd)