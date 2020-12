Druck auf die Länder : Giffey pocht auf Ganztagsbetreuung an Grundschulen

Giffey pocht auf Ganztagsbetreuung an Grundschulen

Berlin Den Rechtsanspruch auf Ganztag in der Grundschule ab 2025 hat die Koalition vereinbart, aber noch nicht umgesetzt. Familienministerin Giffey pocht auf eine schnelle Entscheidung.

Der Deutsche Gewerkschaftsbund hat die Bundesländer zu mehr Tempo beim Thema Ganztagsbetreuung für Grundschulkinder aufgefordert. „Der Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung muss kommen. Die Ministerpräsidenten müssen jetzt ihrer Verantwortung gerecht werden und dafür eine Bund-Länder-Vereinbarung auf den Weg bringen“, sagte die stellvertretende DGB-Vorsitzende Elke Hannack der Deutschen Presse-Agentur vor den Beratungen der Ministerpräsidenten an diesem Mittwoch.

Auch Bundesfamilienministerin Franziska Giffey (SPD) macht Druck. Sie sagte dem Redaktionsnetzwerk Deutschland heute: „Wir brauchen eine Entscheidung noch in diesem Jahr, sonst ist das Gesetzgebungsvorhaben in dieser Legislatur nicht mehr zu schaffen.“

Union und SPD hatten in ihrem Koalitionsvertrag vereinbart, bis 2025 einen Rechtsanspruch auf einen Ganztagsplatz in der Grundschule zu schaffen. Der erste Schritt zur Finanzierung - etwa für den Ausbau von Schulgebäuden und Räumen - ist getan. Der Bundesrat hatte kürzlich ein entsprechendes Milliardenpaket verabschiedet. Bei der Umsetzung des vereinbarten Rechtsanspruchs gibt es dagegen bisher kaum Bewegung, und die Legilsaturperiode dauert noch an.