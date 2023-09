CDU und SPD wollen Steuern anheben Höhere Spitzensteuern sind Gift – und ungerecht

Die Steuererhöhungen der heimlichen großen Koalition bringen dagegen wenig. Schon das Signal ist verheerend. Denn wer will schon mehr arbeiten oder investieren, wenn er noch mehr an den Staat abdrücken muss? Und als echte Gegenfinanzierung reichen geringfügige Anhebungen nicht aus. Da sollten Christ- und Sozialdemokraten ehrlich sein. Einen höheren Spitzensteuersatz aber als Einstieg in eine generell stärkere Besteuerung zu wählen, würde die Bereitschaft zu Mehrarbeit und Investitionen in den heimischen Kapitalstock vollends zum Erliegen bringen. Das ist aber genau das, was wir derzeit am wenigsten brauchen. Die Bundesregierung muss alles daran setzen, die Dynamik der Wirtschaft wieder zu entfachen. Höhere Steuern sind da Gift. Der Wirtschaftsfachmann Friedrich Merz sollte die Finger davon lassen.