Fatale Fehltritte : Falsche Freunde, Schicksalsinsel Mallorca, Plagiate – die Rücktritte deutscher Politiker

Für die ehemalige NRW-Umweltministerin Ursula Heinen-Esser wurde die Geburtstagsfeier ihres Mannes auf Mallorca zum beruflichen Verhängnis. Doch sie ist nicht die erste Politikerin, deren Laufbahn abrupt endete.

Die Skandale muten manchmal nach außen hin wie Skandälchen an, doch die Erwartungen an die gewählten Vertreter in ihren Ämtern sind hoch. Jeder noch so kleine Fehltritt wird gnadenlos zerlegt, kommt er ans Licht. Wahlkampfphasen können da verstärkend wirken.