Häufig in Verbindung mit Corona-Protesten : Fallzahl politisch motivierter Kriminalität nimmt deutlich zu

Häufig in Verbindung mit Corona-Protesten

Polizisten beobachten eine Demonstration gegen die Corona-Politik der Bundesrepublik in Berlin (Archivfoto). Foto: dpa/Christophe Gateau

Berlin Die Fallzahlen politisch motivierter Kriminalität in Deutschland haben im vergangenen Jahr deutlich zugenommen und erstmals die Schwelle von 50.000 überschritten. Ein erheblicher Teil von Straftaten wurde bei Protesten gegen staatliche Corona-Maßnahmen festgestellt.

In der am Dienstag von Bundesinnenministerium und Bundeskriminalamt (BKA) veröffentlichten Bilanz werden 55.048 solcher Fälle aus unterschiedlichen Bereichen aufgelistet. Eine Ursache ist demnach ein deutlicher Anstieg von Straftaten, die mit der Corona-Pandemie und deren Bekämpfung in Verbindung stehen.