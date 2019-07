Erschossener Regierungspräsident : Weitere Ermittlungen gegen mutmaßlichen Lübcke-Mörder Stephan E.

Düsseldorf Gegen den Tatverdächtigen im Mordfall Lübcke laufen weitere Ermittlungen wegen einer Gewalttat. Das teilte die Staatsanwaltschaft mit.

Die Ermittler prüfen eine Beteiligung von Stephan E. in einem bislang ungeklärten Altfall, wie die Staatsanwaltschaft Kassel am Freitag auf Anfrage mitteilte. Zuvor hatte unter anderem „Spiegel Online“ darüber berichtet. Im Zusammenhang mit den Ermittlungen sei am Donnerstag erneut das Wohnhaus von Stephan E. durchsucht worden. Weitere Angaben machte die Staatsanwaltschaft nicht.