Fall Nawalny : Steinmeier sieht Verhältnis zu Russland belastet

Berlin Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier sieht die Zusammenarbeit mit Russland nach dem Giftanschlag auf den russischen Regierungskritiker Alexej Nawalny als erschwert. Der Fall sei laut Steinmeier eine „schwere Belastung“ für die Glaubwürdigkeit der russischen Führung.

„Die konkreten Konsequenzen aus den jüngsten Erkenntnissen wird die Bundesregierung zu ziehen haben, in Abstimmung mit unseren europäischen Partnern“, sagte Steinmeier dem Redaktionsnetzwerk Deutschland am Freitag. „Aber dass Oppositionelle und kritische Stimmen in Russland in Serie um ihre Gesundheit oder ihr Leben fürchten müssen, ist ohne Zweifel eine schwere Belastung für die Glaubwürdigkeit der russischen Führung und erschwert die Zusammenarbeit.“ Nawalny wird nach seinem Zusammenbruch in Russland in Berlin behandelt. Die Bundesregierung geht von einem Giftanschlag aus.