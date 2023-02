Causa Maaßen Die CDU zeigt diesmal Haltung

Gefährlich werden kann der Vorgang für Parteichef Friedrich Merz alles in allem nicht. Maaßen hat weniger Freunde in der CDU, als er vorgibt. Die Werteunion, der er neuerdings vorsteht, hat sich ohnehin isoliert. In Zeiten, in denen freilich immer öfter darüber debattiert wird, ob die Brandmauer der CDU nach ganz rechts bröckelt, speziell im Osten, will die Parteispitze anhand des Falles Maaßen sicherlich auch zeigen, dass dem nicht so ist. Doch das harte Vorgehen in diesem Einzelfall ist noch längst keine Gesamt­strategie mit Blick auf die Abgrenzung zur AfD. Die fehlt Merz & Co. nämlich noch.