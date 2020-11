Mord an Kasseler Regierungspräsidenten : Gutachter erklärt Hauptangeklagten in Lübcke-Prozess für schuldfähig

Der Hauptangeklagte Stephan Ernst wartet vor Verhandlungsbeginn im Gerichtssaal in Frankfurt am Main. Ernst soll den nordhessischen Regierungspräsidenten W. Lübcke vor einem Jahr auf dessen Terrasse erschossen haben, weil sich der CDU-Politiker für Flüchtlinge eingesetzt hatte. Foto: dpa/Ronald Wittek

Frankfurt Ein Gutachter hat im Prozess um den Mord an Walter Lübcke den Hauptangeklagten Stefan E. als schulfähig eingestuft. Außerdem sieht er die Voraussetzungen für eine Sicherungsverwahrung als erfüllt an.

Im Prozess um den Mord am Kasseler Regierungspräsidenten Walter Lübcke hat ein Gutachter den Hauptangeklagten Stephan E. als schuldfähig eingestuft. Außerdem sehe er die Voraussetzungen für eine Sicherungsverwahrung als erfüllt an, sagte der Sachverständige Norbert Leygraf am Donnerstag vor dem Oberlandesgericht (OLG) in Frankfurt am Main. E. habe einen Hang zur Begehung schwerer Straftaten.