Plädoyer im Fall Lübcke : Bundesanwalt sieht Schuld des Hauptangeklagten als bewiesen an

Frankfurt Im Prozess um den Mord am Kasseler Regierungspräsidenten Walter Lübcke gab es ein erstes Plädoyer. Der Oberstaatsanwalt sieht die Schuld des Hauptangeklagten als erwiesen an. Auch zu einer zweiten Tat äußerte er sich.

Im Prozess um den Mordfall Walter Lübcke sieht die Bundesanwaltschaft die Schuld des Hauptangeklagten Stephan E. als bewiesen an. Er sei sowohl des Mordes am Kasseler Regierungspräsidenten als auch des versuchten Mordes an einem irakischen Flüchtling schuldig, sagte Oberstaatsanwalt Dieter Killmer am Dienstag vor dem Oberlandesgericht Frankfurt in seinem Plädoyer: „Beide Taten sind rechtsextremistische Anschläge.“ So sei der Politiker Walter Lübcke wegen seiner Werte zum Anschlagsziel geworden.