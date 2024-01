Correctiv-Bericht Faeser zu Potsdamer Treffen – „Wir sehen bewusste NS-Ideologie“

Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) hat scharfe Kritik an dem jüngst bekanntgewordenen Vernetzungstreffen rechter Politiker und Aktivisten in Potsdam geübt. „Was wir hier sehen, ist nicht geschichtsvergessen, sondern verfolgt bewusst NS-Ideologie“, sagte die Ministerin am Donnerstag in Berlin. Sie freue sich, dass in den vergangenen Tagen viele Menschen zur Verteidigung der Verfassung auf die Straße gegangen seien.