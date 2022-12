Anfang Deutsche Islamkonferenz Faeser will Entsendung von Imamen aus der Türkei beenden

Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) will den Einfluss ausländischer Imame auf islamische Gemeinden in Deutschland deutlich mindern. „Ich will die staatliche Entsendung von Imamen aus dem Ausland nach Deutschland schrittweise reduzieren, mit dem Ziel, sie zu beenden“, sagte sie am Mittwoch zum Auftakt der Deutschen Islamkonferenz in Berlin. Dies betreffe insbesondere die Türkei. Die Bundesregierung sei mit den zuständigen türkischen Stellen im Austausch.