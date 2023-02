Nach Ansicht von Innenministerin Faeser Tatverdächtiger von Brokstedt hätte abgeschoben werden können

Nach Ansicht von Innenministerin Nancy Faeser hätte der mutmaßliche Attentäter von Brokstedt unter bestimmten Umständen abgeschoben werden können. „Wir haben versucht, an ihn ranzukommen, und hätten wir gewusst, dass er in U-Haft sitzt, hätten wir ihn anhören und dann abschieben können“, sagte die SPD-Politikerin bei der dpa-Chefredaktionskonferenz am Montag in Berlin. „Wir wissen inzwischen, dass es eine Fehlinformation gab.“