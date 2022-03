Haushalt 2022 : Faeser hält für Innere Sicherheit zusätzliche Mittel für notwendig

Bundesinnenministerin Nancy Faeser hält angesichts neuer Bedrohungen zusätzliche Finanzmittel für den Schutz der Bevölkerung und die innere Sicherheit für erforderlich. Beispielhaft nannte sie etwa Ausgaben für Integration, Zivilschutz und Cybersicherheit.

„Der Überfall Russlands auf die Ukraine ist eine Zäsur“, sagte die SPD-Politikerin am Donnerstag in der Bundestagsdebatte zum Haushalt ihres Ministeriums für 2022. „Das wird auch zusätzliche finanzielle Belastungen nach sich ziehen, die in diesem Haushalt noch nicht berücksichtigt sind.“ Beispielhaft nannte sie etwa Ausgaben für Integration, Zivilschutz und Cybersicherheit. Faeser betonte: „Wir haben alle Schutzmaßnahmen gegen russische Attacken hochgefahren.“