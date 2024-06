Nach Innenministerkonferenz Faeser dämpft Erwartungen an Asylverfahren in Drittstaaten

Faeser kündigte an, dass jetzt Modelle für Asylverfahren in Drittstaaten weiter geprüft würden, wie dies die Bundesländer gefordert hätten. Die Ministerpräsidentenkonferenz (MPK) der Länder hatte dies bei einem Treffen mit Bundeskanzler Olaf Scholz am Donnerstag beschlossen. Geprüft werden sollen vor allem das sogenannte Ruanda-Modell, bei dem das gesamte Asylverfahren in einem Drittstaat durchgeführt wird, sowie das Italien-Albanien-Modell, bei dem EU-Beamte die Verfahren in einem Drittstaat begleiten.