Nancy Faeser besorgt Bereits mehr als 1100 Straftaten bei antisemitischen Demos

Bei antisemitischen oder Pro-Hamas-Demonstrationen hat es laut Bundesinnenministerin Nancy Faeser in den vergangenen Tagen bundesweit bereits mehr als 1100 Straftaten gegeben. „In Berlin hat es Hunderte vorläufige Festnahmen gegeben. Das ist das richtige Vorgehen“, sagte Faeser am Freitag bei einem Besuch des Bundeskriminalamtes (BKA) in Wiesbaden. Dabei seien allein in der Hauptstadt schon mehr als 100 Polizeikräfte durch Gewalt, Flaschenwürfe und Pyrotechnik verletzt worden. Die Bundespolizei unterstütze die örtliche Polizei vor allem in den Brennpunkten Berlin, Hamburg, Bremen und Düsseldorf mit Bereitschaftskräften. Die SPD-Politikerin verteidigte ein konsequentes Vorgehen der Sicherheitsbehörden. „Es gibt eine eindeutige gute Linie, keinerlei Toleranz für antisemitische und israelfeindliche Hetze und keinerlei Toleranz für Gewalt“, betonte Faeser.