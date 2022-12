Fachkräftemangel in Deutschland Andrea Nahles fordert neue Willkommenskultur

Die Chefin der Bundesagentur für Arbeit kritisierte die „vielen Hürden“, die ausländischen Fachkräfte in den Weg gestellt würden, etwa im Pflegebereich: „Es beginnt schon damit, dass die Menschen in ihrem Heimatland Deutsch lernen müssen. Es gibt aber nicht überall Deutschlehrer.“ Auch müssten Interessenten die Sprachkurse selbst bezahlen, was sich viele nicht leisten könnten.