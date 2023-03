Wichtige Kabinettsbeschlüsse zu Fachkräften und Weiterbildung Fachkräfteeinwanderung: Kommunen verweisen auf inländisches Arbeitskräftepotenzial

Das Kabinett soll an diesem Mittwoch das seit Monaten von Innenministerin Nancy Faser und Arbeitsminister Hubertus Heil (beide SPD) vorbereitete Gesetz zur erleichterten Einwanderung von Fachkräften aus Drittstaaten billigen. Der Arbeitsmarkt soll damit so weit wie noch nie für Arbeitskräfte aus Staaten außerhalb der EU geöffnet werden. Dabei geht es nicht nur um anerkannte Fachkräfte. Vorgesehen ist auch eine „Chancenkarte zur Arbeitssuche“, die auf einem neuen Punktesystem und nicht allein auf Qualifizierung beruht. Zu den Auswahlkriterien für das Punktesystem sollen Sprachkenntnisse, Berufserfahrung, Alter und Deutschlandbezug gehören. Faeser und Heil hatten sich in Kanada, das schon seit vielen Jahren auf Basis eines Punktesystems Arbeitsvisa vergibt, über die Erfahrungen mit der Integration von Einwanderern informiert. Neue Zuwanderungsmöglichkeiten soll es auch für ungelernte Arbeitskräfte geben, wenn dafür in bestimmten Branchen ein Bedarf gesehen wird.