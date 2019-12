Vor Fachkräfte-Gipfel im Kanzleramt : Bundesagentur für Arbeit will Zuwanderung erleichtern

Berlin Es gibt zu wenige Fachkräfte in Deutschland. Um den Bedarf zu decken, will der Chef der Bundesagentur für Arbeit Partnerverträge mit anderen Ländern abschließen - und die Zuwanderung erleichtern. Vor allem die Gesundheitsbranche soll profitieren.

Der Fachkräftemangel werde in Zukunft noch deutlich spürbarer werden. Zu den notwendigen Gegenmaßnahmen gehöre die Gewinnung von Fachkräften aus Drittstaaten und dem europäischen Ausland. „Gleichzeitig müssen wir aber auch das inländische Potenzial bestmöglich ausschöpfen, um Fachkräfte für die Zukunft zu sichern“, sagte der BA-Chef. Das beginne am Übergang von der Schule in den Beruf, der weiter verbessert werden müsse. „Wir müssen Langzeitarbeitslose qualifizieren und wollen mit guter Beratung in den Jobcentern dabei unterstützen, dass mehr Kinder auch aus eher bildungsfernen Familien in die Kitas gehen“, sagte Scheele.