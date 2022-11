Koalition legt Eckpunkte für neues Fachkräfteeinwanderungsgesetz vor Handwerk: Ausländerbehörden müssen „Welcome-Center“ werden

Berlin · Die Ampel-Koalition will den Fachkräftemangel durch mehr qualifizierte Zuwanderung bekämpfen: An diesem Mittwoch stellt sie Eckpunkte für ein neues Gesetz vor. Künftig soll es ein Punktesystem wie in Kanada geben. Doch die Wirtschaft sieht noch viele Mängel. So seien etwa die Gehaltsgrenzen für Zuwandernde viel zu hoch.

