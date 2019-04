Grünen-Politiker hat Facebook-Zoff : Diese Bahn-Werbung ist Boris Palmer wohl zu multikulti

Düsseldorf Der Grüne Boris Palmer hat auf Facebook ein Internet-Banner der Bahn kritisiert, auf dem Reisende mit unterschiedlichen Hautfarben zu sehen sind. Auch Promis wie Koch Nelson Müller sind dabei. Palmer fragt: Welche Gesellschaft soll das abbilden?

Tübingens Oberbürgermeister Boris Palmer sorgt mit einem Facebook-Post für Aufregung. Dienstagmittag teilte der Grüne einen Screenshot, der offenbar von der Homepage der Deutschen Bahn stammt. Darauf zeigt eine Werbe-Collage des Unternehmens Passagiere, die in Zügen sitzen. Der eine beißt in ein Sandwich, eine Frau gibt ihrem Kind einen Kuss, eine weitere beschäftigt sich mit ihrem Tablet. Auch Prominente wie Nelson Müller und Nico Rosberg sind als Werbeköpfe dabei.

Was diskutiert werde, sei Identitätspolitik. „Und zwar von Recht wie Links. Die einen sagen, man wisse nicht mehr, in welchem Land man lebt, die anderen bekämpfen alte weiße Männer. Und gemeinsam haben die Identitätspolitiker es ziemlich weit damit gebracht, uns zu spalten.“

Schon in der Vergangenheit sorgte Palmer mit seinen Aussagen für Diskussionen. So sagte er in einem Gespräch mit der Neuen Osnabrücker Zeitung: „Multilkulti-Romantik vertritt bei uns niemand.“ Auch aus der Politik gibt es bereits erste Reaktionen zu einem neuen Beitrag. So antwortete Johannes Vogel, Generalsekretär der FDP in NRW auf die Frage, welche Gesellschaft das abbilden soll: „Eine Gesellschaft, in der es ganz egal ist, wie man aussieht. Nennt sich Werteordnung unseres Grundgesetzes, lieber Boris #Palmer!“