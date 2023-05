Verpönte Emotion Wozu Hass gut sein kann

Die Publizistin Şeyda Kurt hat sich gerade in einem Buch mit dem Hass beschäftigt. Mit seinen Formen, Ursachen, Motiven, mit stiller, struktureller Gewalt, die ihn heraufbeschwört und mit den Mechanismen, die den entlarvenden Hass unterdrücken sollen. Kurt geht es um die „Verzahnung“ gewisser Vorstellungen von Hass und Herrschaft. Mit der Philosophin Hilge Landweer unterscheidet Kurt zwischen der „Verachtung von oben“ und dem „Hass von unten“. In einer Klassengesellschaft wende sich die Klasse der Besitzenden mit Verachtung von den Ärmeren ab, spreche ihnen teils sogar die Menschlichkeit ab. Während jene, die unten stehen, die Unterdrücker ernstnehmen müssten und sich auf sie fixierten. „Mich interessiert Hass von unten, der ungerechte Verhältnisse anprangert“, sagt Kurt. Man begegne ihm in Klassenkämpfen, feministischen und antikolonialen Kämpfen. Ein entlarvender Hass kann für Kurt also durchaus eine emanzipatorische Funktion erfüllen. Wobei die Publizistin nicht davon ausgeht, dass aus Hass etwas Positives „erwächst“. Vielmehr glaubt Kurt an die Gleichzeitigkeit: Menschen könnten bestimmte Verhältnisse einerseits hassen, sich zur selben Zeit aber auch zusammenfinden, um solidarisch am Wandel zu arbeiten. „Es gibt einen zerstörerischen, reaktionären Hass, der Menschen in die Isolation führt, aber es gibt auch transformatorischen Hass, der Menschen ermächtigt und zu politisch wirksamen Gemeinschaften zusammenführt“, sagt Kurt. Sie nennt das strategischen Hass. Ein Hass, der sich seiner Ursachen und Ziele bewusst ist und nicht im Selbstzwecke verharrt, sondern Solidarisierung zur Folge hat.