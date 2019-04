Extrarente : Vernachlässigte private Altersvorsorge

Berlin Die Zeit für eine Reform der privaten Altersvorsorge drängt. Die Zahl der Arbeitnehmer wächst, denen im Alter Armut droht.

Die private Altersvorsorge ist also dringend reformbedürftig. Der Koalitionsvertrag enthält dazu nur einen dürren Satz. Es wird aber nicht reichen, die Riester-Produkte zu entschlacken. Vielmehr sollte sich die Koalition auf das attraktive Modell der Deutschland-Rente besinnen, das sich auch die Verbraucherschützer in leicht veränderter Form zu eigen gemacht haben. Ein solches vom Staat verantwortetes und von Finanz-Profis realisiertes Produkt hätte die Chance auf viel breitere Akzeptanz als die Riester-Rente. Die Erträge dürften deutlich höher liegen. Dadurch, dass das Geld am Finanzmarkt und nicht in einem staatlichen Fonds angelegt werden soll, besteht auch nicht die Gefahr, dass der Staat in Krisenzeiten auf die Alterssicherung seiner Bürger zugreift. Das ist wichtig für das Vertrauen in ein neues Produkt.