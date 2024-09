Explodierende Kosten Verschwinden die Touri-Schilder an Autobahnen?

Mehr als 3500 Tafeln in brauner Grundfarbe mit rund 1800 Motiven sollen entlang der bundesdeutschen Autobahnen stehen, hieß es vor einigen Jahren in einer Tourismusstudie der Hochschule Harz. Genauere Zahlen gibt es nicht. Demnach ist jeder Sechste einem Hinweis auf Kirche, Burg, Nationalpark oder historischem Stadtkern schon mal gefolgt. Doch nun sind die Kosten für die sogenannten „touristischen Unterrichtungstafeln“ offenbar explodiert. Selbst die Bundesregierung zeigt sich überrascht von dem, was die zuständige Autobahn GmbH des Bundes den Kommunen so in Rechnung stellt. Demnach teilweise zehnmal mehr als vor 15 Jahren.