Neuer Bericht des Expertenrats für Klimafragen Klimaziele mit Ampel-Politik nicht erreichbar

In der nun vorgestellten Stellungnahme zum Entwurf des Klimaschutzprogramms 2023 mahnt der Rat daher, eine „Verbesserung der Datengrundlage“ müsse her. Und dennoch: So unübersichtlich die Lage sein mag, so sicher sind sich die Experten darin, dass mit den Maßnahmen der Bundesregierung die Klimaschutzziele gerissen werden.