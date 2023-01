Neue Corona-Mutation Experten sehen „Kraken“-Variante auf dem Vormarsch in Deutschland

Zentrale Rolle in diesem Überwachungssystem spielen Labore, in denen PCR-Tests auf das Coronavirus geprüft und auf Varianten hin sequenziert werden. Dieses System sei mittlerweile gut etabliert, sagte Michael Müller, Vorsitzender der Akkreditierten Labore in der Medizin (ALM). „Auch wenn derzeit nicht mehr so viele PCR-Tests gemacht werden wie in früheren Zeiten der Pandemie, können wir weiterhin ein repräsentatives Bild über die Verbreitung einzelner Corona-Varianten zeichnen. Die neue XBB.1.5-Mutante ist in Deutschland angekommen und wird sich hier stark ausbreiten, wenn sie gegenüber früheren Omikron-Varianten Vorteile hat. Dann müssen wir auch davon ausgehen, dass sie dominant werden kann“, sagte Müller.