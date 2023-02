Abgeordnete und ihre Kleidung Verlottern die modischen Sitten im Parlament?

Frankreich hat es im vergangenen Jahr vorgemacht. Zwanglose Outfits wurden aus der Nationalversammlung verbannt, die Kleidung müsse „angemessen“ und dürfe „nicht leger“ sein. Für den Deutschen Bundestag ist eine solche Verschärfung der Kleiderordnung nicht geplant, auch wenn es schon den Fall gab, dass jemand in Badehose hinein wollte, was aber strikt abgelehnt wurde. Der Hinweis an der Pforte sei zunächst ein „allgemeiner“, heißt es seitens der Verwaltung. Konkret gehe es auch „um bestimmte Kleidung, etwa einem mit Slogans bedruckten T-Shirt“. Manch einer aus dem Parlamentsbetrieb glaubt allerdings, der Hinweis hänge vor allem wegen der AfD dort, die in dem Gebäude einige Büros hat. An anderen Eingängen findet er sich nämlich nicht.