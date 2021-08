Berlin Einem Medienbericht zufolge spricht sich die Linkspartei für einen Mindestlohn von 13 Euro aus. Außerdem wirbt sie in einem neuen Sozialstaatskonzept für eine Mindestsicherung von 1200 Euro monatlich.

Dieses Geld solle es für alle geben, "in jeder Lebenssituation, in der es gebraucht wird", zitieren die Zeitungen der Funke Mediengruppe (Montagsausgaben) aus einem Papier der Partei, das am Montag vorgestellt werden solle. Auch Rente, Bafög und ein neues "Mindestkurzarbeitergeld" sollten sich an diesem Satz orientieren.