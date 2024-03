Ex-Verfassungsrichter Peter Müller „Ein Höcke alleine macht noch keine verfassungsfeindliche AfD“

Er hat das Grundgesetz dabei, natürlich. Die rote Ausgabe, die ihn zwölf Jahre am Bundesverfassungsgericht begleitet hat, liegt auch in Düsseldorf vor ihm. Peter Müller, 68, ist auf Einladung des Instituts für Parteienrecht und -forschung (Pruf) ins Haus der Universität am Schadowplatz gekommen. Beim Workshop über das Parteiverbot erzählt er am Dienstag vom NPD-Verbotsverfahren, das er als Berichterstatter in Karlsruhe maßgeblich geprägt hat.