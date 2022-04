„Jetzt ist der Zeitpunkt, um zu handeln“ : Ex-Minister Niebel fordert schnellstmögliche Genehmigung von Waffenexporten

Berlin Der frühe Bundesminister und jetzige Leiter für Internationale Strategieentwicklung und Regierungsbeziehungen beim Technologie- und Rüstungskonzern Rheinmetall, Dirk Niebel (FDP), fordert die Bundesregierung auf, zügig weitere Waffenlieferungen an die Ukraine freizugeben.

Niebel sagte unserer Redaktion: „Ich gehe davon aus, dass die Bundesregierung alle Waffen, Gerätschaften und Ausrüstungsgegenstände, die die Ukraine bei der Industrie erwerben könnte, schnellstmöglich für den Export genehmigen wird. “Die wehrtechnische Industrie habe bereits am 28. Februar vorgelegt, was kurzfristig an die Ukraine geliefert werden könne. „Was vorrätig ist, ist bekannt“, so der frühere Entwicklungshilfeminister.