Zum Tode von Klaus Töpfer Sein Kopfsprung in den Rhein bleibt unvergessen

Der gebürtige Schlesier, der nach Flucht und Vertreibung im nordrhein-westfälischen Höxter aufwuchs und später in der saarländischen Politik Karriere machte, wurde zum Inbegriff des Umweltministers. Dabei kam ihm neben der Fachexpertise auch sein rhetorisches Talent und sein ausgeprägter Hang zur Selbstdarstellung zugute. Früh warnte er vor den Folgen des Klimawandels, predigte unermüdlich die Kreislaufwirtschaft und machte Katastrophen wie den Chemieunfall von Sandoz in Basel zum Ausgangspunkt umfangreicher Maßnahmen des Gewässerschutzes. Vor allem Deutschlands Fluss, der Rhein, hatte es ihm angetan. Es war eines seiner Lebensziele, den wieder für Fische bewohnbar und zum Baden möglich zu machen. Dort gelang ihm auch der PR-Coup seines Lebens. Mit einem Neoprenanzug sprang Töpfer bei Bonn in die Fluten und durchquerte den Strom. Angeblich wollte er beweisen, dass die Wasserqualität des Rheins inzwischen so gut ist, dass man in ihm gesundheitlich ohne Sorgen baden kann. Tatsächlich hatte er die Wette gegen einen SPD-Politiker verloren, der ihm im rheinland-pfälzischen Wahlkampf nachsagte, er würde als Landesminister ohnehin sofort zum Bund wechseln. Man bräuchte ihn deshalb nicht zu wählen. Der Sozialdemokrat hatte recht. Kaum war Töpfer zwei Jahre in Mainz im Amt, wechselte er zur Bundesregierung. Seinem Vorgänger Wallmann wurde dort nachgesagt, er habe von Umweltpolitik so viel Ahnung wie ein „Eskimofischer von der Bananenzucht“.