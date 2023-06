Ex-Innenminister kritisiert junge Generation De Maizière warnt vor Viertagewoche

Ihm gehe die Anspruchshaltung der sogenannten Generation Z gegen den Strich, sagte de Maizière: „Mit Mitte zwanzig drei, vier Tage die Woche zu Hause arbeiten, um gegen 22 Uhr bei Lieferando noch einen Champagner zu bestellen. Und der Lieferant in prekären Arbeitsverhältnissen radelt mit der Flasche im November durch den Regen, darf dann hochsteigen in den fünften Stock.“ So entstehe keine soziale Gesellschaft.