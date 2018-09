Ex-Bundespräsidenten und Ex-Bundeskanzler nutzen Büros auch für private Interessen

Berlin Ehemalige Bundespräsidenten und Kanzler bekommen Büros, Personal und Limousinen gestellt - auch für Privates. Sie dürfen sogar Restaurantbesuche abrechnen. Der Bundesrechnungshof fordert, dass sich das ändert.

Ehemalige führende Repräsentanten Deutschlands verfügen nicht nur über üppige Pensionen, sie lassen es sich auf Kosten der Steuerzahler auch privat gut gehen, nutzen dafür gepanzerte Limousinen, die Begleitung von Personenschützern und persönlichen Mitarbeitern und rechnen auch deren Unterbringung in Luxushotels ab. Ihre ebenfalls vom Staat bezahlten Büros erledigen für sie auch private Angelegenheiten. Das geht aus unserer Redaktion vorliegenden Untersuchungen des Bundesrechnungshofes hervor.

Allerdings nehmen sie die Limousinen mit zunehmendem Alter weniger in Anspruch. Das führte dazu, dass die Cheffahrer vermehrt in Anspruch genommen wurden, um die Post zwischen Wohnort und Berliner Büro zu transportieren. Keinerlei Probleme hatten frühere Präsidenten und Exkanzler auch damit, ihre Büros für das Recherchieren und Schreiben von Büchern und Vorträgen einzuspannen, für die sie dann privat Honorare bis in den sechsstelligen Bereich hinein kassierten. Der Staat zahlt auf der anderen Seite allein für die Büros der drei Präsidenten 1,7 Millionen Euro im Jahr. Diese repräsentativ eingerichteten Räumlichkeiten arbeiten weitgehend autark vor sich hin. „Ein Bundespräsident war bereits unmittelbar nach Amtsende nur durchschnittlich 2,7 Tage pro Monat im Büro“, hält der Rechnungshof fest.