Ex-„Bild“-Chef Kai Diekmann „Das war das Jahr, in dem ich dachte, ich hätte einen an der Waffel“

DIEKMANN Das war das Jahr, in dem ich dachte, ich hätte einen an der Waffel. Mit dem operativen Geschäft war ich nur noch begrenzt befasst. Nach außen glaubten aber alle, ich sei noch für alles verantwortlich, was in „Bild“ steht. Immer, wenn es dort krachte, kam Mathias Döpfner und sagte: „Du bist Herausgeber, nicht Heraushalter – kümmere dich!“ Und dann hatte ich nur noch den ärgerlichen Kram von „Bild“ auf dem Schreibtisch, aber nicht den spaßigen. Das war der Grund, weshalb ich da ganz schnell raus musste.