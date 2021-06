Frühere DDR-Oppositionelle Evelyn Zupke : Opferbeauftragte Zupke für mehr Hilfen an SED-Opfer im Westen

Berlin Die frühere DDR-Oppositionelle Evelyn Zupke wurde am Donnerstag zur neuen Beauftragten für Opfer der SED-Diktatur gewählt. Sie setzt sich für mehr Hilfen für die Opfer ein, die im Westen leben.

Die am Donnerstag gewählte Beauftragte des Bundestages für die Opfer der SED-Diktatur, Evelyn Zupke, sieht vor allem bei Hilfen für Opfer der SED-Diktatur, die heute in Westdeutschland leben, Verbesserungsbedarf. „Im Westen muss viel passieren", sagte sie dem Redaktionsnetzwerk Deutschland (Freitag). „Denn es gibt viele Hilfen, zu denen die Betroffenen dort gar keinen Zugang haben. Es kann aber nicht sein, dass Hilfe davon abhängt, wo Menschen damals oder heute gewohnt haben.“ Ebenso fehle es im Westen an Beratungsnetzwerken.

Andere Gruppen wie die der Doping-Opfer seien „noch gar nicht gut erfasst“, so Zupke weiter. Und zahlreiche Opfer seien „psychisch so schwer geschädigt“, dass sie ein Anerkennungsverfahren gar nicht mehr schafften, deshalb zuweilen leer ausgingen und anschließend noch frustrierter seien. „An der Stelle muss ganz dringend etwas getan werden.“

Die frühere DDR-Oppositionelle Zupke, 1962 in Binz auf Rügen geboren, war Mitglied im Weißenseer Friedenskreis und betätigte sich bei der Aufdeckung systematischer Wahlfälschungen in der DDR. Sie soll an die Stelle des Bundesbeauftragten für die Stasi-Unterlagen, Roland Jahn, treten, der am 17. Juni verabschiedet wird.