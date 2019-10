Evangelische Kirche : Bischof stolpert über rechte Kontakte

Dresden Das evangelische Kirchenoberhaupt in Sachsen hatte zu neuen Rechten gesprochen.

Rentzing, der normalerweise noch bis 2027 im Amt geblieben wäre, war seit seiner Wahl 2015 umstritten. Er erhielt am Ende einer zweitägigen Wahlsynode im sechsten Wahlgang nur zwei Stimmen mehr als sein Gegenkandidat, der liberale Landesjugendpfarrer Tobias Bilz. Theologisch vertrat Rentzing stets konservative Positionen. Er lehnt etwa die Trauung gleichgeschlechtlicher Paare ab. Zuletzt war Rentzing indes wegen seiner Mitgliedschaft in einer schlagenden Verbindung und eines Vortrags in der zur neurechten Szene gehörenden Berliner „Bibliothek des Konservatismus“ in die Kritik geraten. Mehr als 700 Gemeindeglieder hatten ihn in einer Petition zur Distanzierung von den „neuen Rechten“ aufgefordert. In den letzten Jahren war Rentzing zudem wiederholt kritisiert worden, weil sich die Kirche in Sachsen angeblich nicht deutlich genug von der Alternative für Deutschland (AfD), die in Sachsen im September einen deutlichen Erfolg bei den Landtagswahlen erzielt hatte, distanziert habe.