„Die Jüngeren müssen mitgestalten können“ Bundesrat billigt Wahlalter 16 für Europawahlen

An der nächsten Europawahl im Jahr 2025 können sich in Deutschland auch 16- und 17-Jährige beteiligen. Der Bundesrat stimmte am Freitag der vom Bundestag bereits beschlossenen Absenkung des Wahlalters von 18 auf 16 Jahre für Europawahlen zu, indem er darauf verzichtete, dazu den Vermittlungsausschuss anzurufen.