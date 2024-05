SPD-Spitzenkandidatin für die Europawahl „Barley wie Harley“

Womit die SPD ihre Spitzenkandidatin vor allem bekannter machen will, sind die prominenten Wahlplakate, die sie Schulter an Schulter mit dem Bundeskanzler zeigen. Barley und Scholz wirken darauf fast wie siamesische Zwillinge, sie bilden eine Einheit. Worte wie „Frieden“ und „Sicherheit“ auf den Plakaten spielen auf den Kurs des SPD-Regierungschefs in der Ukraine-Politik an, auch wenn er für sich den Begriff des „Friedenskanzlers“ nicht annehmen wollte. Scholz und Barley treten auch gemeinsam auf, beispielsweise in Hamburg beim SPD-Wahlkampfauftakt für die Europawahl vor wenigen Wochen. In der Heimat des Kanzlers – so das Kalkül – rechnete man mit größtmöglicher öffentlicher Unterstützung. Das ist nicht überall in der Republik wahrscheinlich, sind doch die Umfragewerte für Scholz durchwachsen bis schlecht. Er rangierte zuletzt auf der Beliebtheitsskala im unteren Mittelfeld, weit hinter Verteidigungsminister Boris Pistorius und vielen anderen Ampel-Kabinettsmitgliedern.